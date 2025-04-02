02 Nisan 2025, Çarşamba
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Boykot çağrısına istenilen karşılık gelmedi: AVM ve dükkanlarda yoğunluk devam etti!
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan süreç üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykot çağırısını desteklediğini söylemişti. Ancak, Ankara'da vatandaşların günlük alışveriş alışkanlıklarında belirgin bir değişiklik olmadığı görüldü. Büyük zincir marketler ve esnaflar, satışlarda olağanüstü bir düşüş yaşanmadığını belirtti. Alışveriş merkezlerinde yoğunluk devam ederken, otoparkların dolu olduğu gözlendi.