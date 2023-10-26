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Bombaların altında Gazze! Gazzelilerin yaşam mücadelesi

A Haber
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Giriş: 26.10.2023 13:43
20 gündür Gazze'ye bombalarla birlikte ölüm yağıyor. Saldırı yapılacak bölüm önce bir işaret fişeği ile tespit ediliyor. Sonra da İsrail, Gazzeli sivillerin çocukların üstüne ölüm yağdırıyor. Yakınına bomba düşen siviller bölgeden hızla kaçıyor. Ancak kaçsalar da yeni bir bombanın hedefi olmayacaklarının garantisi yok. Göz gözü görmüyor. Korku kan ve ölüm bir anda sokakları kaplıyor. Saldırıdan sağlıklı kurtulanlar ise o toz duman arasında hemen enkazlara koşuyor beton yığınları arasında nefes alan sağ birilerini arıyor. İşte Gazze’de 20 gündür yaşananlar bunlar…
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