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Bolu’daki otel yangını! Başkan Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak

Bolu’daki otel yangını! Başkan Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 15:17
Partisinin Ankara İl Kongresi’nde gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’daki otel yangını ile ilgili olarak, “Yangının çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldı. Olay tüm yönleriyle araştırılıyor. Ölenlere rahmet diliyorum. Sorumlulardan hesap sorulacak.” dedi.
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Bolu’daki otel yangını! Başkan Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak
Otel yangını: Sorumlulardan hesap sorulacak
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