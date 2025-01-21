21 Ocak 2025, Salı
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Bolu’daki otel yangını! Başkan Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak
Partisinin Ankara İl Kongresi’nde gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’daki otel yangını ile ilgili olarak, “Yangının çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldı. Olay tüm yönleriyle araştırılıyor. Ölenlere rahmet diliyorum. Sorumlulardan hesap sorulacak.” dedi.