28 Ekim 2023, Cumartesi
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BM’de ateşkes tasarısı kabul edildi! Katil İsrail’den küstah açıklama
BM Genel Kurulu Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulundu. Karar tasarısı 120 ülkenin oyuyla kabul edildi. Birleşmiş Milletler'de alınan ateşkes kararının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen açıklama yaptı ve kararı "alçakça bir çağrı" olarak yorumladı.