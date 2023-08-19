BM ile KKTC neden karşı karşıya geldi? BM güçleri ile KKTC güçleri arasındaki gerilim neden çıktı?

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Pile-Yiğitler yolu projesini engellemek için inşaat alanına beton bloklar yerleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM askerleri arasında gerilim çıktı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu projeden geri çekilmeyeceklerini açıkladı. Peki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile KKTC güvenlik güçleri arasındaki Pile-Yiğitler yolu gerilimi neden çıktı? BM neden yol yapımına karşı çıkıyor? Gelişmeleri Asam uzmanı Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

Asam uzmanı Dr. Eray Güçlüer'in öne çıkan sözleri:

"Burada bir sınır hattı yok. Orada BM'nin kontrolünde olan bir ara bölge var. Birkaç kilometre genişliğinde bu nokta. Burada Pile Köyü diye yer alıyor. Orada Türkler ve Rumlar birlikte yaşıyorlar. Oradaki Türklere KKTC'den ulaşım sağlayabilmek için mecburen ara bölgeye girmek gerekiyor. Yiğitler'den Pile'ye doğru giderken 11 KM'li bir yol var bunun yaklaşık 8 KM'si Türk tarafından yer alıyor. 3 KM'si ara bölgede yer alıyor. Yani burası Rum tarafında yer almıyor. Yani insanlar orada araba bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Ara bölge olduğu için buraya yol yapılmayacak mı?

Yunanların ve Rumların burada bir kışkırtması var. BM güçlerinin tarafsız kalması gerekirken hatta yardım etmeleri gerekirken tam tersi olarak yolu kapatmaya çalışıyorlar. Yol kapanırsa oradaki insanlar nasıl ulaşım sağlayacak? Hastaları olursa ya da bir ihtiyaçları olursa nasıl hareket edecekler? Şu anda ortaya çıkan görüntüler BM'nin kuruluş amacına uygun mu? BM dünyada barışı ve yardımı sağlamak için kurulmuş Türkiye'nin de üye olduğu ve aidatını ödediği bir kuruluştur. Barışı ve huzuru koruması gerekenler barışı ve huzuru engellenme noktasındaki çabaları anlaşılır gibi değil.

Yiğitler-Pile yolu projesi bugünün projesi bile değil. 1 yıl önce BM'ye deklare edildi. Buranın yol güzergahları ve koordinatları BM'ye deklare edildi. Burada bir emrivaki durumu söz konusu değildir. BM'nin tarafsız olmadığını çok net şekilde görüyoruz. Silahsız olarak bulunuyor ama orada dikenli tel örmeleri diğer yaptıkları barış sağlayacak BM'nin ruhuna uygun hareketler değil. Gerçi BM barış ruhunu kaybedeli çok oldu.

Artık orada BM ile falan olmamalı. Orada bir sınır olmalı çünkü KKTC artık bir devlettir. Orada BM'ye gerek yok. Orada BM'nin durup mevcut tansiyonu yükseltecek hareketlerde bulunması anlamsızdır. Barışı korusunlar. Dikenli tel çekip beton bloklar koyuyorlar. Burada artık art niyet ve barışa uygun olmayan hareketler var. Bunun karşılığı da gerekli şekilde veriliyor."