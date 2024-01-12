12 Ocak 2024, Cuma
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Bir zarfa kaç oy pusulası girecek? Seçmen nasıl oy kullanacak?
Yerel seçimlerde bir zarfa kaç oy pusulası gireceği merak ediliyor. Peki 31 Mart Yerel Seçimleri’nde seçmen neler için oy kullanacak? Seçmen kaç pusulaya mühür basacak? 31 Mart Yerel Seçimleri’nde seçmen neler için oy kullanacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Filisz Savaş Uçan verdi.