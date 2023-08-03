03 Ağustos 2023, Perşembe
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Bir tepki de Türkiye Ermenilerinden! Lobiye çağrıda bulundular: ABD'deki kurumlar normalleşme süreci için sorumlu davranmalı
ABD'deki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek Atatürk'ün dizisini daha yayınlamadan kaldırma kararı alan Disney Plus'a tepkiler sürerken konuya ilişkin bir açıklamada Türkiye Ermenileri'nden geldi.Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu yaptığı açıklamada ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, "Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları" çağrısında bulundu.