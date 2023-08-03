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Bir tepki de Türkiye Ermenilerinden! Lobiye çağrıda bulundular: ABD'deki kurumlar normalleşme süreci için sorumlu davranmalı

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Giriş: 03.08.2023 09:44
ABD'deki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek Atatürk'ün dizisini daha yayınlamadan kaldırma kararı alan Disney Plus'a tepkiler sürerken konuya ilişkin bir açıklamada Türkiye Ermenileri'nden geldi.Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu yaptığı açıklamada ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, "Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları" çağrısında bulundu.
Bir tepki de Türkiye Ermenilerinden!
Bir tepki de Türkiye Ermenilerinden!
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