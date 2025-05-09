Bir müteahhit daha şikayetçi: İskan sözü verip rüşvet istediler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor. İddialar, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine kadar uzandı. 2014 yılında Beylikdüzü'nde bir projeye imza atan iş insanı, ruhsat ve iskan için kendisinden rüşvet istendiğini iddia ederek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu. İşte o iş insanının çarpıcı ifadeleri...

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