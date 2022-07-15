Bir kahramanlık destanı: 15 Temmuz! Kara geceden zafere giden yol

15 Temmuz gecesi hainlere karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlar vatana siper oldu. Milletine, vatanına aşık olan vatandaşlar, kanlarını ve canlarını vererek şehadet şerbetini içerek Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkardı. Peki darbeler ve 15 Temmuz darbesi nasıl okunmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi. Kaya, “Darbeleri bir bütün olarak bakarsak gerçek resmi görürüz yoksa ana resmi algılayamayız. Her darbe ve garbe girişimi yarım kalan işi tamamlamak üzere tekrar milli iradeyi hedef alarak yapıldı. 15 Temmuz milli iradenin tam anlamıyla sahaya yansıdığı bir gece oldu. Türkiye’yi darbelerle dekore etme dönemi bitti” dedi.

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