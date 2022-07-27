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Bir kahramanın hikayesi! Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olmasının 7. yılı

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 11:21
Güncelleme:27.07.2022 11:25
Binbaşı Arslan kulaksız öyle büyük bir askerdi ki görev yaptığı her yerde terörü sildi, yaptığı kahramanlıklar dilden dile anlatıldı. Tam 7 yıl önce  bugün ise hainlerin kurduğu pusuda şehit oldu. Binbaşı Arslan Kulaksız bütün sevdikleriyle birlikte koca bir dünyayı geride bıraktı. Vatanı ve milleti canını feda etti. Ardında bir destan ve onunla gurur duyan koca bir millet bıraktı. Binbaşı kahramanlıklarla dolu askerlik hayatında teröristlere kan kusturdu. Kahraman binbaşı Arslan Kulaksız "Vatan" diyerek, vatanı bize emanet ederek gitti. A Haber o kahramanın hikayesini ekranlara getirdi.
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