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Binlerce kişiyi dolandırmak istediler! Sahte mesajla e-Devlet dolandırıcılığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 16:51
Son dakika haberleri… Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Şimdi ise e-Devlet üzerinden vatandaşları mağdur ediyorlar. Sahte mesajla insanlara tuzak kuruyorlar. İşte tüm detaylar…
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