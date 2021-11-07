Bingöl’de Lütfü Türkkan’a tepki! Vatandaşlar meydana akın etti | Şehit yakınları basın açıklaması yaptı

Şehit, Gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları yurdun dört yanında bir araya gelere Türkkan’a tepki gösterdi. Türkkan’ın dilediği özürü kabul etmediklerini belirten şehit ve gazi yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de edilen küfüre kaşı sessiz kalmakla suçladılar.