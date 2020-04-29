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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! ‘’İniş trendine girdik’’

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29.04.2020
A Haber ekranlarına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’nin son koronavirüs verilerini değerlendirdi. ‘’Test sayısına göre vaka sayısı azalıyor mu?’’ sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Kara, ‘’Rakamlarımız iyi gidiyor, iyi giden rakamlarımızı değerlendirirken belki birkaç parametreyi birden de değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi yeni konulan vaka sayısı, dikkat ederseniz önceki günlerde 2.000 – 2.200 bandındaydık. Bugün 2.900 ama 2.000’li bantlara indik. Bu da artık iniş trendine girdiğimizi gösteriyor. Bu iyi bir nokta. Bir diğer nokta; taburcu olan hasta sayımız dikkat edersek orada çok ciddi anlamda bir yükselme var.’’ İfadelerini kullandı.

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