Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap A Haber'de açıkladı! Koronavirüs salgını 24 ay sürebilir

A Haber canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsle mücadelenin ne kadar sürebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Alpay Azap, ''Dünyada alınan önlemler, ülkelerin salgın kontrolü için yaptıkları bu şekilde devam ederse, bunun belli bir süre alacağı eğer hiç aşı bulunmayacak olursa yani asla etkili bir aşı geliştirilmeyecek olursa, tüm dünya nüfusunun yüzde 50 ila 60’ının bu virüsle karşılaşacağı zaman olarak 20 ila 24 ay gibi bir süre tahmininde bulunuluyor.'' ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsle mücadelenin ne kadar sürebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Alpay Azap, ''Salgının kontrol altında olabilmesi için toplumdaki kişilerin yaklaşık yüzde 50 ila 60'ının bu hastalığa karşı bağışıklık kazanması gerekir. Bu hastalık özelinde bu oran böyle. Farklı hastalıklarda bu 'toplum bağışıklığı' dediğimiz oran farklı rakamlara ulaşır. Örneğin kızamıkta bu oran çok daha yüksektir, toplumun yüzde 85-90'ının kızamık hastalığına karşı bağışık olması gerekir ki kızamık salgınlarını yaşamayalım. Ama orada şöyle bir şansınız var; kızamığın aşısı var ve dolayısıyla aşıyla bu kitle bağışıklığını biz yaygın aşılama sayesinde elde etme şansı bulabiliyoruz. Orada da bir miktar azalma olursa eğer 'toplumdaki aşılanma oranlarında' hastalık kendisini gösterip, küçük de olsa salgınlar yapabiliyor. Enfeksiyon hastalıkları için bu bir kural. Solunum yoluyla bulaşan başka doğada herhangi bir rezervuarı, bir kaynağı olmayan, sadece insandan insana bulaşan hastalıklarda sizin insanlarda bir bağışıklık oranı yakalamanız gerekir ki salgın ortaya çıkmasın. Tek tük vakalar olabilir ama önemli olan kısa sürede çok fazla insanın hastalanmasının engellenmesidir.

Dünyada alınan bu önlemler, ülkelerin salgın kontrolü için yaptıkları bu şekilde devam ederse de bunun belli bir süre alacağı eğer hiç aşı bulunmayacak olursa yani asla etkili bir aşı geliştirilmeyecek olursa, tüm dünya nüfusunun yüzde 50 ila 60'ının bu virüsle karşılaşacağı zaman olarak 20 ila 24 ay gibi bir süre tahmininde bulunuluyor.