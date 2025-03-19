19 Mart 2025, Çarşamba
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Bilet bulan Mansur Yavaş Tayvan'dan dönüyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tayvan’da bulunan Mansur Yavaş açıklamasında "Bilet bulur bulmaz döneceğim" demesinin ardından dönüş biletini bulduğu ortaya çıktı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Yavaş'ın bilet bulduğunu ve sabah saatlerinde İstanbul'da olacağını söyledi.