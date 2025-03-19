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Bilet bulan Mansur Yavaş Tayvan’dan dönüyor

Bilet bulan Mansur Yavaş Tayvan'dan dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 12:53
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tayvan’da bulunan Mansur Yavaş açıklamasında "Bilet bulur bulmaz döneceğim" demesinin ardından dönüş biletini bulduğu ortaya çıktı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Yavaş'ın bilet bulduğunu ve sabah saatlerinde İstanbul'da olacağını söyledi.
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Bilet bulan Mansur Yavaş Tayvan’dan dönüyor
Bilet bulan Mansur Yavaş Tayvan’dan dönüyor
Bilet bulan Mansur Yavaş Tayvan'dan dönüyor
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