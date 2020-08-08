Beyrut’taki patlamada İsrail etkisi var mı? Patlamanın mesajı ne? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Terör ve Güvelik Uzmanı Abdullah Ağar, Beyrut’a füze atıldığı iddiası üzerinde patlamayı ve patlamadaki İsrail’in etkisi üzerine açıklamalarda bulundu. Abdullah Ağar, “Beyrut sadece Lübnan için önemli bir yer değil. Bu olayla Suriye’nin istikrarsızlığının derinleşerek İsrail’e boyun eğmesi hedefleniyor.” ifadelerini kullandı.