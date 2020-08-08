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Beyrut’taki patlamada İsrail etkisi var mı? Patlamanın mesajı ne? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 08.08.2020 13:30
Güncelleme:08.08.2020 13:31
Terör ve Güvelik Uzmanı Abdullah Ağar, Beyrut’a füze atıldığı iddiası üzerinde patlamayı ve patlamadaki İsrail’in etkisi üzerine açıklamalarda bulundu. Abdullah Ağar, “Beyrut sadece Lübnan için önemli bir yer değil. Bu olayla Suriye’nin istikrarsızlığının derinleşerek İsrail’e boyun eğmesi hedefleniyor.” ifadelerini kullandı.
Patlamanın ardından Beyrut! Yıkım havadan görüntülendi manzara yürekleri yaktı PATLAMANIN ARDINDAN BEYRUT! YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ MANZARA YÜREKLERİ YAKTI
Son dakika: Lübnan’da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtaniden A Habere özel açıklamalar: Her türlü desteğe açığız SON DAKİKA: LÜBNAN'DA NELER OLUYOR? BEYRUT BELEDİYE BAŞKANI JAMAL İTANİ'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR: HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ
Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı: 1’i ağır 8 vatandaşımız patlamada yaralandı BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ HAKAN ÇAKIL, SON DURUMU A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI: 1'İ AĞIR 8 VATANDAŞIMIZ PATLAMADA YARALANDI

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