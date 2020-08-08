- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Beyrut’taki patlamada İsrail etkisi var mı? Patlamanın mesajı ne? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi
Terör ve Güvelik Uzmanı Abdullah Ağar, Beyrut’a füze atıldığı iddiası üzerinde patlamayı ve patlamadaki İsrail’in etkisi üzerine açıklamalarda bulundu. Abdullah Ağar, “Beyrut sadece Lübnan için önemli bir yer değil. Bu olayla Suriye’nin istikrarsızlığının derinleşerek İsrail’e boyun eğmesi hedefleniyor.” ifadelerini kullandı.