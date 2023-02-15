15 Şubat 2023, Çarşamba
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısının soruşturması tamamlandı! Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve Fatih Camii'nin görüntülerini PKK'ya göndermiş
İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Beyoğlu'nda meydana gelen saldırının soruşturması tamamlandı. 154 sayfalık iddianameye göre, terörist Ahlam Albashir'in keşiflerinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fatih Camii'nin avlusunda çektiği fotoğraf ve videolar, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve terör saldırısının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderildi.