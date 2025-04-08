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Beyaz Saray’da gündem Türkiye ve Erdoğan! Oval Ofis’te Netanyahu’ya ayar…

Beyaz Saray'da gündem Türkiye ve Erdoğan! Oval Ofis’te Netanyahu’ya ayar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 10:06
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuyu ağırladı. Ardından ise Oval Ofis’te kameralar karşısına geçti ikili. Netanyahu, "Suriye'de Türkiye ile çatışmak istemiyoruz" diyerek adeta Trump'tan yardım istedi. Trump ise Başkan Erdoğan'a övgü dolu ifadeler kullandı. "Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var" diyen Trump "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi. ABD’den son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
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Beyaz Saray’da gündem Türkiye ve Erdoğan! Oval Ofis’te Netanyahu’ya ayar…
Beyaz Saray’da gündem Türkiye ve Erdoğan!
Beyaz Saray'da gündem Türkiye ve Erdoğan!
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