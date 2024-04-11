“Beşinci kol” faaliyetleriyle ne amaçlanıyor? Gazze üzerinden algı girişimi

31 Mart yerel seçimlerine giden süreçte ve sonrasında bir beşinci kol faaliyeti alındı devreye. Öyle ki spor, seçim sonuçları ve Gazze üzerinden ortaya atılan asılsız iddialarla kamuoyu yanıltılmaya ve sokaklar karıştırılmaya çalışılıyor? Peki amaç ne? Detaylar analiz haberimizde...

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