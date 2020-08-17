Beşiktaş'tan Nikola Kalinic hamlesi

Burak Yılmaz'ın Fransız takımı Lille'e transfer olmasının ardından Beşiktaş golcü arayışına çıktı. Beşiktaş'ın, Nikola Kalinic için atağa geçtiği bildirildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Siyah-beyazlılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ve geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic için harekete geçti.