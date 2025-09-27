27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Belediyelere 4 milyon çevre kirliliği cezası
Belediyelere 4 milyon çevre kirliliği cezası

Belediyelere 4 milyon çevre kirliliği cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 16:05
Güncelleme:27.09.2025 16:05
Çevre Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde kirliliği neden olan Yalova Çınarcık ve Koru Belediyesi'ni cezasız bırakmadı. Belediyelere 4 milyon lira para cezası kesildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Belediyelere 4 milyon çevre kirliliği cezası
İsveç’te Gazze’ye destek yürüyüşü!
İsveç'te Gazze’ye destek yürüyüşü!
CHP kongresinde kavga kamerada!
CHP kongresinde kavga kamerada!
Zeyrek’in ölümüyle ilgili yeni bilirkişi raporu!
Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni bilirkişi raporu!
Borsa İstanbul’da ikinci dalga operasyonu!
Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu!
Başkan Erdoğan açıklamalarının şifreleri...
Başkan Erdoğan açıklamalarının şifreleri...
CHP’de İstanbul tasfiyesi!
CHP'de "İstanbul" tasfiyesi!
Netanyahu derhal yargılanmalı
"Netanyahu derhal yargılanmalı"
Başkan Erdoğan: Canavarın durdurulması şart
Başkan Erdoğan: Canavarın durdurulması şart
Katil Netanyahu dün boş koltuklara seslendi
"Katil Netanyahu dün boş koltuklara seslendi"
Gazze’de yere düşen her can canımızdan can koparıyor
"Gazze'de yere düşen her can canımızdan can koparıyor"
Bölgemizde sıkıntı varken huzurlu olamayız
"Bölgemizde sıkıntı varken huzurlu olamayız"
Gençlerimizin umudu artıyor
"Gençlerimizin umudu artıyor"
Daha Fazla Video Göster