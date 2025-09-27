Belediyelere 4 milyon çevre kirliliği cezası

Çevre Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde kirliliği neden olan Yalova Çınarcık ve Koru Belediyesi'ni cezasız bırakmadı. Belediyelere 4 milyon lira para cezası kesildi.

