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Belediye çözüm bulamıyor! İzmirlilerin çevre kirliliği ile imtihanı

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Giriş: 27.10.2020 13:00
Güncelleme:27.10.2020 14:19
İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahili, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Hem görüntü hem de çevre kirliliği nedeniyle büyük sıkıntı çeken İzmirliler, CHP'li belediyeye büyük tepki gösterdi. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...
İzmirlilerin çevre kirliliği ile imtihanı
İzmirlilerin çevre kirliliği ile imtihanı
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