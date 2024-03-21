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Belçika’da cami inşaatına engel! Kevser Camii’nin ruhsatı 1 yıl askıya alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 13:12
Belçika'da inşası devam eden Kevser Camii'nin ruhsatı 1 yıllığına askıya alındı. Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı cami hakkında, daha önce Başkan Erdoğan ile sıkı bağları olduğu gerekçesiyle yasal girişim başlatılmıştı.
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