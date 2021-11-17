Belarus-Polonya sınır hattındaki kriz sıcak çatışmaya döner mi? A Haber'de flaş açıklamalar

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti. Belarus-Polonya sınırındaki kriz gün geçtikçe büyüyor. Peki Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İki ülke arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönme ihtimali var mı? Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, konuyla ilgili A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti. Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.

Peki Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İki ülke arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönme ihtimali var mı? Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

"BATI'NIN POLİTİKALARI YÜZÜNDEN İNSANLAR GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI"

Ceyhan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bahsettiğimiz hat burası. Bu harita 2015'te Avrupa'daki göçmen krizinin güzergahı. Ağırlıklı olarak Orta Doğu üzerinden gelen bir hat. Türkiye üzerinden Batı'ya gitmek isteyen, Ege'de sık sık o acı görüntülerle karşılaşıyorduk.

Afrika'nın kuzeyinden yine Avrupa'ya bir mülteci göçü başladı. Avrupa'da mülteci krizi 2000'lerden itibaren yoğunlaştı. Çünkü neden? Orta Doğu planı ve dünyanın yeniden şekillenmesi noktasında Afrika'da gerçekleştirilen bazı istihbarat operasyonlarıyla iç savaşlar çıkartıldı. Doğal olarak insanlar da kendileri güvenliklerini sağlamak için göç etmek zorunda kalıyorlar. Aynı şekilde Suriye'de de benzerini yaşadık.

"BU SEFER KRİZ DERİNLEŞTİ"

Batı emperyalizminin politikaları ile bu insanlar yerlerinden yurtlarından edildi. Bu nedenle bu hat üzerinde yoğun bir göçmen dalgası var. Avrupa, burada güvenlik tertibatlarını çok sıkılaştırdı. İşte Macaristan ve Slovenya sınırlarını kapattılar. Onların da bir suçu yok. Emperyalist ülkelerin politikalarının vebalini ödemek istemediler. Bu sefer kriz daha da derinleşti. Sınırsız bir dünya hedefi ile yola çıkanlar son yıllarda daha sert önlemlere başvurmaya başladı.

Bu hat ağırlıklı olarak Güney'den ve Güney Doğu'dan gelen bir hattı. İşte burada sınırlarda denetimler yoğunlaştırılınca bu sefer sığınmacı akını daha kuzeye gitmeye başladı.

POLONYA KURBAN OLDU

Polonya Belarus sınırı… Belarus'tan şöyle bir açıklama geldi; 'Gelen mültecileri Batı'ya göndeririz' Belarus burada Rusya'nın da desteğiyle Batı'ya doğru serbest bıraktı. Polonya kurban oldu. NATO özellikle Polonya üzerinden Rusya'ya yönelik bir kuşatma politikası izlemeye başladı. Polonya zaten bu noktada NATO ile beraber çalışıyor. Buna karşı da Belarus üzerinden Rusya'nın bir hamlesi oldu. Sınırları serbest bıraktı. Rusya 'Siz uğraşın' dedi. Bu sebeple çok ciddi bir insani kriz var."