Bekir Yıldız 28 Şubat sürecini A Haber'e anlattı

28 Şubat sürecinde Sincan Belediye Başkanıyken düzenlediği "Kudüs gecesi" nedeniyle görevinden alınarak tutuklanan Bekir Yıldız, 24 yıl önce yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Cuntacıların hükümeti düşürmek için Kudüs etkinliğini bahane ettiğini söyleyen Bekir Yıldız, "şu an o zihniyet Türkiye'de kalmadı" dedi, milli irade vurgusu yaptı.

28 Şubat sürecinde Sincan Belediye Başkanıyken düzenlediğinedeniyle görevinden alınarak tutuklanan Bekir Yıldız, 24 yıl önce yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Cuntacıların hükümeti düşürmek için Kudüs etkinliğini bahane ettiğini söyleyen Bekir Yıldız,dedi, milli irade vurgusu yaptı.

Bekir Yıldız, 28 Şubat sürecinde en çok mağdur olan isimlerden biri. 31 Ocak 1997'de Sincan Belediye Başkanıyken düzenlediği Kudüs gecesi, o dönem bazı medya organlarında 'irtica hortluyor' şeklinde yer aldı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. hükümeti düşürmek için Kudüs gecesi, darbeciler için bir bahaneydi aslında.

Bu programdan 5 gün sonra yani 4 Şubat 1997'de Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim TümenKomutanlığı'na bağlı 20 tank, hükümete gözdağı vermek üzere Sincan sokaklarında yürütüldü.

Bekir Yıldız, 5 Şubat'ta 9 kişiyle birlikte yasa dışı silahlı çeteye yardım ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla tutuklandı. 5 ay cezaevinde yattıktan sonra afla çıktı.

A Habere konuşan Bekir Yıldız, 28 Şubat'ın perde arkasını anlattı. Yıldız,"Bu milletten toplanan paraların millete hizmet olarak toplanıyor olmasını gördüler. Erbakan hocanın verdiği artı değer şimdi bile işçi memur görüyor. Havuz sistemiyle birlikte birlerine faiz lobilerine elinden ekonomik değerlere gitmeye başladı." dedi.

Yıldız, Türkiye'de darbeci zihniyetin izlerinin silindiğini söyledi. Yıldız, "Türkiye'de o dönem kendilerini kudretli ve kuvvetli görenlerin bi gün Allah'a havale ettik. Bin yıllı sürecek 28 Şubat çok kısa sürede arkasından iktidar değişti. Bugün Türkiye o zihniyeti yerli milli kendi kaynağıyla bağımsız Türkiye Elhamdülillah gördük." ifadelerini kullandı.