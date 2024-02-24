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Bayrampaşa Millet Bahçesi açılıyor! Açılışa Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum da katılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 17:14
İstanbul'da toplam 15 fonksiyonlu Bayrampaşa Millet Bahçesi bugün açılıyor. Açılışa Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da katılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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