Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon! 72 ev ve iş yerinde arama kararı

CHP yönetiminde bulunan İstanbul'daki Bayrampaşa Belediyesi'ne rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; 72 ev ve iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.