ABD'deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı! 3 ölü

ABD'nin Rhode Island eyaletinde oynanan liselerarası buz hokeyi maçında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

