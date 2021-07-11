Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler kabine toplantısında

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayram haftası yaklaşırken yıllık izin planlarını ayarlayacak olan çalışanlar ya da kurbanlıklarını alacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil günlerine odaklandı. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nda emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Peki Kurban Bayramı tatili ne kadar olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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