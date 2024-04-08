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Bayram öncesi çarşı pazar alışverişi! İstanbul'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 12:45
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. İstanbullular bayramı öncesi alışverişe çıktı. Peki çarşı pazarda yoğunluk ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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