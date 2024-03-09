09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bayraktar TB3 21. testi başarıyla tamamladı! TB3 9 saat havada kaldı

Bayraktar TB3 21. testi başarıyla tamamladı! TB3 9 saat havada kaldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 14:26
Yerli ve milli silahlı insansız hava aracı TB3'ün testleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılıyor. TB3'ün 21. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Sistem tanımlama ve sertifikasyon testinde TB3 SİHA, 9 saat havada kaldı. İşte detaylar….
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TB3 9 saat havada kaldı
TB3 9 saat havada kaldı
0,69 faiz ve 180 ay vadeyle kredi
0,69 faiz ve 180 ay vadeyle kredi
İmamoğlu’na fırsatçı mı dedi?
İmamoğlu'na "fırsatçı" mı dedi?
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’ya gidiyor!
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'ya gidiyor!
Mavi Vatan’da sondaj çalışmaları!
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları!
Firar eden 2 hükümlüden 1’i yakalandı!
Firar eden 2 hükümlüden 1’i yakalandı!
23 günde 21 ili ziyaret edecek
23 günde 21 ili ziyaret edecek
Yıllar sonra ’one minute’ çıkışı!
Yıllar sonra 'one minute' çıkışı!
Faruk Özlü saha çalışmasında
Faruk Özlü saha çalışmasında
Bizi mücadelemizden kimse alıkoyamaz
"Bizi mücadelemizden kimse alıkoyamaz"
Barışın anahtarı Erdoğan
"Barışın anahtarı Erdoğan"
30 ilde FETÖ operasyonu
30 ilde FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster