Bayraktar TB3 21. testi başarıyla tamamladı! TB3 9 saat havada kaldı

Yerli ve milli silahlı insansız hava aracı TB3'ün testleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılıyor. TB3'ün 21. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Sistem tanımlama ve sertifikasyon testinde TB3 SİHA, 9 saat havada kaldı. İşte detaylar….

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