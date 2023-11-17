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Batı Şeria'da katil İsrail'e öfke! Gazze katliamları Ramallah'ta protesto edildi

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 16:19
Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar Batı Şeria'da protesto edildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
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