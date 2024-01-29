29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batı Karadeniz'de kar yağışı! Kar yağışı etkisini sürdürecek mi?

Batı Karadeniz'de kar yağışı! Kar yağışı etkisini sürdürecek mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2024 13:30
Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu. Ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışıyla birlikte birçok kent beyaza büründü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar yağışı etkisini sürdürecek mi?
Kar yağışı etkisini sürdürecek mi?
Kilisedeki saldırıda gözaltı sayısı 51 oldu!
Kilisedeki saldırıda gözaltı sayısı 51 oldu!
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açıldı
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açıldı
İstanbul’da tramvay kazası! Raydan çıktı
İstanbul’da tramvay kazası! Raydan çıktı
A Haber saldırının düzenlendiği kilisede
A Haber saldırının düzenlendiği kilisede
İlklerin ve enlerin projesi
İlklerin ve enlerin projesi
İşte yurttan kar manzaraları…
İşte yurttan kar manzaraları…
Kızıldeniz’de bir saldırı daha
Kızıldeniz'de bir saldırı daha
İşte devletin gücü! Teslimat zamanı
İşte devletin gücü! Teslimat zamanı
Kilise saldırganları nasıl yakalandı?
Kilise saldırganları nasıl yakalandı?
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açılıyor
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açılıyor
CHP’nin İzmir adayı kim olacak?
CHP'nin İzmir adayı kim olacak?
Daha Fazla Video Göster