Batı Karadeniz'de kar yağışı! Kar yağışı etkisini sürdürecek mi?

Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu. Ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışıyla birlikte birçok kent beyaza büründü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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