Başörtüsüne anayasal güvence çağrısı! Başörtüsü sorunu nasıl başladı, nasıl çözüldü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında bir kez daha başörtüsü için anayasa değişikliği çağrısı yaptı. Ne var ki muhalefet aradan geçen yıllarda dini değerlere hassasiyet konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Peki Türkiye'de başörtüsü ne zaman sorun olmaktan çıktı? Kim hangi adımları attı? İşte tüm detaylar…

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