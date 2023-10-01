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Başkent’te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı

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Giriş: 01.10.2023 13:04
Ankara’da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde önce teröristin silahla ateş ettiği, daha sonra kendini patlattığı kameralara yansıdı.
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