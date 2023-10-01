Başkent’te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı

Ankara’da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde önce teröristin silahla ateş ettiği, daha sonra kendini patlattığı kameralara yansıdı.