Başkent Ankara’da yoğun mesai başlıyor

9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Başkan Erdoğan bu hafta çalışmalarını İstanbul'dan yürüttü. Yeni haftada ise ajandasındaki gündem hayli yoğun. Bayram tatili arası verilen grup toplantıları yeniden başlayacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine'yi de toplaması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde atılan adımlar, ekonomide son durum ve iç ve dış siyaset yine gündemin ilk sırasında yer alacak.

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