06 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkent Ankara’da yoğun mesai başlıyor
Başkent Ankara’da yoğun mesai başlıyor

Başkent Ankara’da yoğun mesai başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2025 09:37
9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Başkan Erdoğan bu hafta çalışmalarını İstanbul'dan yürüttü. Yeni haftada ise ajandasındaki gündem hayli yoğun. Bayram tatili arası verilen grup toplantıları yeniden başlayacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine'yi de toplaması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde atılan adımlar, ekonomide son durum ve iç ve dış siyaset yine gündemin ilk sırasında yer alacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkent Ankara’da yoğun mesai başlıyor
Başkentte yoğun mesai başlıyor
Başkentte yoğun mesai başlıyor
Firari Ketenci KKTC’de yakalandı
Firari Ketenci KKTC’de yakalandı
İBB’de yolsuzluk çarkı! Hakkari’deki 141 milyon liralık börek ihalesi deşifre oldu
İBB'de yolsuzluk çarkı! Hakkari'deki 141 milyon liralık börek ihalesi deşifre oldu
CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?
CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?
TikTok’ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi
TikTok'ta İmamoğlu benzerliğini kullandı! Binlerce lirayı cebe indirdi
ANALİZ| Parti içi kavga, yolsuzluk, ve şaibeli kurultay!
ANALİZ| Parti içi kavga, yolsuzluk, ve şaibeli kurultay!
İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet!
İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet!
Cevdet Yılmaz: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok
Cevdet Yılmaz: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok
Özgür Özel’in anahtar liste hazırlığı
Özgür Özel'in "anahtar liste" hazırlığı
CHP’ye İngiliz Muhipleri Cemiyeti benzetmesi!
CHP’ye İngiliz Muhipleri Cemiyeti benzetmesi!
Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı
Sendikacılık adı altında başörtüsü düşmanlığı
Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi?
Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi?
Daha Fazla Video Göster