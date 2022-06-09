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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ege'den Yunanistan'a gözdağı: Aklınızı başınıza alın

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Giriş: 09.06.2022 13:23
Güncelleme:09.06.2022 13:26
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Tatbikata katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum." dedi.
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