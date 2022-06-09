09 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ege'den Yunanistan'a gözdağı: Aklınızı başınıza alın
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Tatbikata katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum." dedi.