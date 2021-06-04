Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı! 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıkladı. Başkan Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeyi açıklarken, Türkiye'nin yeni doğal gaz keşif miktarına ilişkin rakam da verdi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin toplam doğal gaz rezervinin kullanıma açılmasında hedeflenen tarihi de canlı yayında duyurdu. Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz ne zaman kullanılabilecek? Türkiye'nin kaç metreküp doğal gazı var? İşte Türkiye'yi ilgilendiren müjdenin detayları...