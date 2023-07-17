17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Ana gündem yatırım ve ticaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Kritik ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ziyaretin ana gündeminin yatırım ve ticari ilişkiler olacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca gündeme ilişkin de önemli açıklamalarda bulunurken, Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak Körfez ziyareti sonrası Putin ile bir görüşme yapacağını söyledi.