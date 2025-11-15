15 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da
Giriş: 15.11.2025 16:10
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Deprem sonrası devam eden konut teslim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman’da düzenlenecek törenle 350 bininci konut teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.
