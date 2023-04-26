Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı Alman basınında: Erdoğan Türklerin koruyucusu olarak görülüyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri dünya siyasetindeki dengeler açısından da büyük önem taşıyor. Uluslararası basın da süreci yakından takip ediyor. Son olarak Alman medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki Türkler tarafından büyük destek gördüğünü yazdı. Türkiye'nin 20 yılda kattettiği gelişime dikkat çekildi.

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