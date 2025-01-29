Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini belirterek, "Kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak da. Ekran ekran dolaşanlar ne yaparsa yapsın millete hesap vermekten kurtulamayacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir." dedi. Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Ama ne yapsalar boş. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş değerlendirdi.

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