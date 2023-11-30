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Başkan Erdoğan'ın Gazze diplomasisi BAE ile devam ediyor

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emir Emirliklerine gidecek. BAE'deki gündemi ne olacak Başkan Erdoğan'ın? Hem bu konuyu hem de muhalefetin yerel seçim öncesi girişimlerini A Haber Ankara Haberler müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.
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