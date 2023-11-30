Başkan Erdoğan'ın Gazze diplomasisi BAE ile devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emir Emirliklerine gidecek. BAE'deki gündemi ne olacak Başkan Erdoğan'ın? Hem bu konuyu hem de muhalefetin yerel seçim öncesi girişimlerini A Haber Ankara Haberler müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.

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