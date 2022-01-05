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Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan destek! Yeni ekonomi modeline tam destek
Başkan Erdoğan, üretimi arttırıp faizleri düşürmeye dönük yeni ekonomi politikasını açıkladıktan sonra arka arkaya bu konuyla ilgili adımlar da atmaya başladı.
Faizler düşürülürken vatandaşın döviz hesapları için dövize endeksli mevduat hesabı uygulaması getirildi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gibi dar gelirli vatandaşları rahatlatmaya dönük kararlar alındı.
FAİZ KARARINA BÜYÜK DESTEK
Başkan Erdoğan, faizlerin düşürülmesi konusunda ciddi bir kararlılık ortaya koydu. Araştırma sonucu vatandaşların yüzde 56,1'i faiz düşürme kararlılığını destekliyor. Yüzde 43,9 ise sonuçlarını görene kadar beklemeyi tercih ediyor.
VATANDAŞ ASGARİ ÜCRETTEN ÇOK MEMNUN
Asgari ücretteki yüzde 50'lik artış ise büyük bir memnuniyet yarattı. Vatandaşların yüzde 65,1 gibi ezici çoğunluğu artışı beğenirken, yüzde 34,9'u daha fazla beklenti içinde olduğunu söyledi.
MEMUR İÇİN YÜZDE 70
Memur maaşlarında damga ve gelir vergisi alınmamasını destek de yüzde 70. Yüzde 30 ise beklentisinin farklı olduğunu belirtti.
BAŞARIYA ULAŞACAK
Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın ekonomi konusunda hedeflediği başarıya ulaşacağına inanıyor. "Başarılı olacak" diyenlerin oranı yarıyı buluyor.