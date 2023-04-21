21 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan yeni müjde!
İstanbul'un simge yapılarından Sultanahmet Camii’nin altı yıl süren restorasyonu tamamlandı. Birazdan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Öte yandan İstanbul Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm projeleri teslim ediliyor. Başkan Erdoğan’ın yeni bir kentsel dönüşüm müjdesi vermesi bekleniyor. Detayları muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Mustafa Hakan Özelmacıklı aktardı.