Başkan Erdoğan’dan yeni müjde!

İstanbul'un simge yapılarından Sultanahmet Camii’nin altı yıl süren restorasyonu tamamlandı. Birazdan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Öte yandan İstanbul Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm projeleri teslim ediliyor. Başkan Erdoğan’ın yeni bir kentsel dönüşüm müjdesi vermesi bekleniyor. Detayları muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Mustafa Hakan Özelmacıklı aktardı.