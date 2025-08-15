Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı

16 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 23:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te cuma namazı sonrası kendisine ikram edilen incirlerin tadına baktı, ardından vatandaşlara da ikram etti. Karacasöğüt Mahallesi’ndeki yazlık konukevinde dinlenen Erdoğan, Millet Camii’nde kıldığı namazın ardından vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
