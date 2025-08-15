16 Ağustos 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te cuma namazı sonrası kendisine ikram edilen incirlerin tadına baktı, ardından vatandaşlara da ikram etti. Karacasöğüt Mahallesi’ndeki yazlık konukevinde dinlenen Erdoğan, Millet Camii’nde kıldığı namazın ardından vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.