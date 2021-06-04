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Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii fotoğraflı cuma mesajı

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Giriş: 04.06.2021 12:15
Güncelleme:04.06.2021 12:16
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Uzun Mehmet Camii fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı. Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii, Başkan Erdoğan tarafından bugün ibadete açılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Uzun Mehmet Camii fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajında, "Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

BUGÜN İBADETE AÇILACAK
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor.

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