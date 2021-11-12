Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Tarihi kararlara imza atacağımız zirvenin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyen Başkan Erdoğan, "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız." dedi. Erdoğan, "Ticaretin önündeki tüm engeleri kaldırmalıyız." diye konuştu. Başkan Erdoğan, gelecek sene TEKNOFEST'in Azerbaycan'da yapılacağını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de zirvede "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi" ifadelerini kullandı.