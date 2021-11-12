12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2021 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Tarihi kararlara imza atacağımız zirvenin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyen Başkan Erdoğan, "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız." dedi. Erdoğan, "Ticaretin önündeki tüm engeleri kaldırmalıyız." diye konuştu. Başkan Erdoğan, gelecek sene TEKNOFEST'in Azerbaycan'da yapılacağını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de zirvede "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB’den zam üstüne zam!
İBB'den zam üstüne zam!
Bakan Kurum’dan HDP’li vekillere tokat gibi cevaplar
Bakan Kurum'dan HDP'li vekillere tokat gibi cevaplar
Ekipler harekete geçti! İlaç denetimi...
Ekipler harekete geçti! İlaç denetimi...
Türk dünyası liderleri İstanbul’da!
Türk dünyası liderleri İstanbul'da!
PKK elebaşı: CHP bize umut veriyor
PKK elebaşı: CHP bize umut veriyor
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul ve Ağrı'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
Velilere önemli uyarı! Sakın bu hataya düşmeyin
Velilere önemli uyarı! Sakın bu hataya düşmeyin
Türkiye düşmanları tek çatı altında!
Türkiye düşmanları tek çatı altında!
‘10 Kasım şiiriyle’ İslami değerlere hakaret edildi
‘10 Kasım şiiriyle’ İslami değerlere hakaret edildi
Türk dünyasının liderleri İstanbul’da!
Türk dünyasının liderleri İstanbul'da!
Adalet Bakanı’ndan ailelere ziyaret
Adalet Bakanı'ndan ailelere ziyaret
Daha Fazla Video Göster