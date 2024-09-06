Başkan Erdoğan’dan Türk aktivist için taziye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin'de İsrail tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz” denildi.

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