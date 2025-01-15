15 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye vurgusu
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye vurgusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2025 20:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kürsüsünden terörsüz Türkiye çağrısını yineledi. "silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım" dedi. Erdoğan, PKK silah bırakmadığı takdirde Türkiye’nin atacağı adımı da net bir dille ifade etti, "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak, bu bizim için sadece zaman ve plan meselesi" diyerek olası operasyonu işaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye vurgusu
Dış politikada 23 yıllık tecrübe!
Dış politikada 23 yıllık tecrübe!
Burhaniye’de çöp ve moloz yığını
Burhaniye’de çöp ve moloz yığını
Atina’nın Ege’de füze duvarı planı!
Atina'nın Ege'de füze duvarı planı!
Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3
Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3
Terör tünelleri böyle patlatıldı!
Terör tünelleri böyle patlatıldı!
Dev proje! Süre 17 dakikaya iniyor
Dev proje! Süre 17 dakikaya iniyor
Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de!
Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye’de!
Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?
Yeni DNA Narin cinayetini çözecek mi?
Narin cinayetinde halı detay! Yeni DNA raporu ortaya çıktı
Narin cinayetinde halı detay! Yeni DNA raporu ortaya çıktı
E-Nabız verileri sızdırıldı mı?
E-Nabız verileri sızdırıldı mı?
Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak
Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak
Daha Fazla Video Göster