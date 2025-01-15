Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kürsüsünden terörsüz Türkiye çağrısını yineledi. "silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım" dedi. Erdoğan, PKK silah bırakmadığı takdirde Türkiye’nin atacağı adımı da net bir dille ifade etti, "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak, bu bizim için sadece zaman ve plan meselesi" diyerek olası operasyonu işaret etti.

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